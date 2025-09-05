Контактировавших с зараженным бубонной чумой изолировали, их было 64 человека

УЛАН-БАТОР, 5 сентября. /ТАСС/. Контактировавшие с зараженным бубонной чумой гражданином 64 жителя приграничного с Россией монгольского аймака (региона) Хубсугул находятся в изоляции, принимаются меры по переводу частичного карантина в режим повышенной готовности. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аймачном отделе здравоохранения.

"По состоянию на 5 августа комиссия аймака по чрезвычайным ситуациям принимает меры по переводу режима частичного карантина в повышенную готовность. Зараженный чумой пастух переведен в отделение интенсивной терапии в крайне тяжелом состоянии. Прошедшей ночью выявлены первые контактировавшие с больным 64 гражданина. Из них 42 изолированы в инфекционное отделение больницы", - привели данные в ведомстве.

Ранее корреспонденту ТАСС сообщили по итогам ночного экстренного заседания комиссии аймака по ЧС о решении ввести частичный карантин в сомоне (поселении) Цагаан-Уул, где зарегистрировали случай бубонной чумы. Выезд из этого сомона временно закрыт до 7 сентября.

По данным национальной службы здравоохранения Монголии на 15 августа 2025 года в стране зарегистрировали природные очаги бубонной чумы в 130 сомонах 17 аймаков. В период с 2014 по 2024 год в 13 сомонах шести аймаков и в Улан-Баторе этой инфекцией заразились 20 граждан, из них 9 умерли.

Трансграничный с Россией очаг чумы

Чума - эндемичное заболевание для Монголии и приграничных регионов соседних стран. Две трети монгольской территории входят в трансграничный с Россией Сайлюгемский природный очаг чумы. Его мониторинг в 1959-1990 годах показал, что на этой территории циркулировал возбудитель чумы, относящийся к алтайскому, реже улэгейскому подвидам.

Их особенность - избирательная вирулентность и низкая эпидемическая опасность. Случаи заражения чумой в Монголии и приграничных регионах РФ и КНР в основном возникают при свежевании тушки тарбагана (род сусликов) и употреблении в пищу его мяса. Поэтому охота на этого грызуна, хотя и считается традиционным промыслом в Монголии, запрещена с 2005 года.