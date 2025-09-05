В Северном Измайлове более 3 тыс. семей переехали по программе реновации

Как сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, участники программы поселились в современных жилых комплексах с готовой улучшенной отделкой, выполненной в соответствии с едиными стандартами программы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более 3 тыс. семей получили новые квартиры по программе реновации с 2018 года в столичном районе Северное Измайлово, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Новые квартиры получат свыше 36 тысяч человек. Более трех тысяч семей уже переехали в современные жилые комплексы с готовой улучшенной отделкой, выполненной в соответствии с едиными стандартами программы", - сообщил Ефимов, чьи слова приводятся на официальном портале правительства и мэра Москвы.

Рядом с жилыми комплексами создаются благоустроенные пространства: пешеходные зоны, освещение, зеленые насаждения, а также объекты социальной и коммерческой инфраструктуры.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Всего в столичную программу реновации включено 5 176 домов, в которых проживают около 1 млн человек. За прошлый год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тыс. человек.