Президент РФ отметил рост притока молодых людей в регион

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Российская молодежь чувствует, что на Дальнем Востоке создается будущее страны, поэтому приток молодых людей в регион растет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"На Дальний Восток поехала молодежь, причем со всей страны, - отметил Путин. - Начиная с 2015 года, девять лет подряд отмечается приток ребят в возрасте от 20 до 24 лет. Причем только в прошлом году он вырос в два с лишним раза по сравнению с предыдущим годом. Это говорит о том, что здесь можно получить интересную профессию, найти хорошо оплачиваемую работу, обустроиться, решить вопросы жилья, создать семью, воспитать детей. Что именно на Дальнем Востоке создается будущее нашей страны. Молодежь это чувствует, видит и соответствующим образом реагирует".

Глава государства заявил, что правительство продолжит развивать системы среднего и высшего образования на Дальнем Востоке с учетом кадровых потребностей, состояния рынка труда и развития перспективных отраслей экономики. "Уже договорились открыть университетские кампусы в Южно-Сахалинске и Петропавловск-Камчатском, в Якутии, в Хабаровске, в Благовещенске, Улан-Удэ и Чите. Построить вторую очередь кампуса Дальневосточного федерального университета, кампусы мирового уровня и в Арктике, и в Мурманске, и в Архангельске. Словом, будем формировать все условия для получения качественных современных знаний", - пообещал Путин.

Президент страны указал на необходимость создания комфортных условий жизни и для коренных жителей Дальнего Востока. С этой целью были составлены мастер-планы для 22 дальневосточных городов и агломераций, включающие в себя задачи по экономическому развитию и формированию комфортной среды с обновлением жилищно-коммунальной инфраструктуры. "Мастер-планы уже воплощаются в жизнь, на сегодня в их рамках уже создано более 160 объектов, в том числе набережные и детский технопарк в Комсомольске-на-Амуре, стадион в Улан-Удэ, крытый каток в Находке, проведена модернизация судоверфи, построена набережная и разбит сквер в Якутске. Завершено строительство Камчатской краевой больнице", - заключил глава государства.

