Рейсы начнут осуществляться 2 ноября, сообщили в пресс-службе новокузнецкого аэропорта

КЕМЕРОВО, 5 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Azur air возобновила полеты из города Новокузнецка Кемеровской области на остров Пхукет (Таиланд), сообщили ТАСС в пресс-службе новокузнецкого аэропорта.

"С 2 ноября из воздушной гавани Новокузнецка один раз в неделю возобновятся прямые рейсы на таиландский остров Пхукет. В осенне-зимний период рейсы будет совершать авиакомпания Azur air на крыльях комфортабельного Boeing 757-200 с компоновкой 238 мест. Впервые вылеты и прилеты по этому направлению будут совершаться из нового терминала.

Рейсы в Таиланд были приостановлены в конце 2019 года из-за начавшейся пандемии коронавируса. В феврале 2024 года были возобновлены рейсы в Паттайю, которые действовали до окончания зимнего расписания полетов.

Новокузнецкий аэропорт обслуживает южную агломерацию с населением более 1,1 млн человек. В планах региональных властей довести пассажиропоток аэропорта до 1 млн пассажиров в год к 2030 году, в 2024 году новокузнецкий аэровокзал принял более 580 тыс. пассажиров. Также в 2025 году был введен новый терминал, что позволило увеличить пропускную способность аэропорта с 270 до 630 пассажиров в час и расширить географию полетов.