Глава города Андроник Пак отметил, что дополнительные предупреждающие элементы усилят безопасность на дорогах

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Ростовые фигуры детей, пытающихся перейти дорогу, установили в подмосковном Жуковском на пешеходных переходах, расположенных вблизи местных школ. Об этом сообщил ТАСС глава города Андроник Пак.

"Это еще один шаг к обеспечению безопасности наших детей на дорогах - такие ростовые фигуры видны издалека и смогут привлечь внимание водителей к приближающемуся переходу, по которому реально могут переходить дорогу школьники", - сказал Пак. Он убежден, что дополнительные предупреждающие элементы усилят безопасность на дорогах.

Глава города напомнил, что в рамках подготовки к новому учебному году в Жуковском привели в порядок все пешеходные переходы возле учебных заведений, обновили разметку, поставили дополнительные предупреждающие дорожные знаки, отрегулировали освещение. "Мы надеемся, что новая мера в виде ростовых фигур будет не менее действенна, чем все прочие меры безопасности на дороге", - подчеркнул Пак.

Всего на территории Жуковского действует 15 средних школ, в которых учатся 12 тыс. 344 ученика, среди них - 1 тыс. 114 первоклассников. Кроме того, в городе действует свыше десятка детских садов, два техникума, частные школы и факультеты двух ведущих вузов страны - Московского авиационного института и Московского физико-технического института.