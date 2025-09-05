Пушилин: разрушенные в ходе боев храмы в ДНР восстановят

Глава республики назвал долгом их восстановление

ДОНЕЦК, 5 сентября. /ТАСС/. Храмы, разрушенные в результате боевых действий в ДНР, будут восстановлены, сообщил глава республики Денис Пушилин, побывавший вместе с первым замруководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко в освобожденных районах.

"С первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко побывали на освобожденной территории, посетили Горняк Кураховского муниципального округа и ряд других освобожденных населенных пунктов, - написал Пушилин в своем Telegram-канале. - По дороге не смогли не зайти в храм в Карловке, который получил повреждения. Обязательно восстановим разрушенные храмы, наш долг привести их в порядок".

Он добавил, что в ходе поездки пообщался с местными жителями. Они уже оформили паспорта и пенсии, но остается решить ряд юридических вопросов. Кроме того, жители попросили наладить работу медиков.

"Люди озвучили перечень вопросов, которые идентичны тем, с которыми мы сталкивались и в других аналогичных населенных пунктах. Мы знаем по опыту, как их поэтапно закрывать. Зафиксировал все острые темы, взял их в работу, межведомственная рабочая группа по освобожденным территориям оперативно отработает", - заключил Пушилин.

В ходе рабочей поездки в ДНР Кириенко осмотрел стройплощадку молодежного центра, Дом культуры в Еленовке и спорткомплекс в Докучаевске.