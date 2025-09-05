Почти каждый второй россиянин следит за модой в соцсетях

Согласно опросу платформы автоматизированной закупки рекламы у блогеров Getblogger, социальные сети стали главным источником информации о модных тенденциях для 43% респондентов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Социальные сети стали главным источником информации о модных тенденциях для 43% россиян. При этом 77% опрошенных говорят, что не читают глянцевые журналы, свидетельствуют результаты опроса платформы автоматизированной закупки рекламы у блогеров Getblogger (входит в МТС AdTech), поступившие в ТАСС.

Согласно результатам опроса, социальные сети стали главным источником информации о модных тенденциях для 43% респондентов. В частности, образами блогеров вдохновляются 63% россиян. Что касается глянцевых журналов, то 77% аудитории вовсе не читает их, 17% предпочитают онлайн-версии и только 6% выбирают печатный формат.

Также 30% опрошенных отслеживают тренды в моде на маркетплейсах, 15% смотрят модные обзоры на видеохостингах (VK Видео, Rutube и других), а 12% выбирают контент от блогеров, специализирующихся на этой тематике. При этом чаще всего за модным контентом в социальных сетях следят зумеры (41%), реже - поколение Y (32%), поколение X (25%) и беби-бумеры (20%).

"Интерес к модному контенту продолжает расти. Только за последний год спрос на интеграции у блогеров в этом сегменте увеличился на 37%. Для брендов это означает не только рост охватов, но и повышение реальной эффективности - вовлеченность выше на 30%, а доверие к рекомендациям блогеров напрямую влияет на продажи", - отметила генеральный директор Getblogger Марина Кондрашова.

Больше всего россиян интересуют обзоры с маркетплейсов (37%), подборки "до/после" и модные советы (22%), тренды сезона (20%), истории моды и интересные факты про бренды (19,5%), разборы образов (18%). Реже всего участники опроса смотрят обзоры масс-маркет брендов (15%), российских нишевых дизайнеров (15,5%) и люксовых брендов (11%).

Опрос был проведен в августе 2025 года, в нем приняли участие 2500 россиян старше 18 лет.