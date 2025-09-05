В МВД рассказали об уловках мошенников в схеме "фейк-босс"

В ведомстве пояснили, что чаще всего от имени руководителей мошенники пишут гражданам, предупреждая о "скором важном разговоре с правоохранительными органами"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мошенники используют картинки якобы с переписками с украинскими спецслужбами, предлагающими сотрудничество с ними за деньги, в схеме "фейк-босс" для создания психологического давления. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ в Telegram-канале.

Там размещена фотография якобы дела, которое находится в производстве ФСБ. Оно содержит фейковую переписку человека с украинскими спецслужбами, в которой ему предлагается сотрудничество с ними за деньги. "Данная картинка регулярно используется мошенниками в различных вариациях схемы "фейк-босс" для создания психологического давления", - говорится в сообщении УБК.

В МВД пояснили, что чаще всего от имени руководителей мошенники пишут гражданам, предупреждая о "скором важном разговоре с правоохранительными органами". Дальше в ход идет легенда о проверке секретности и выявленных контактах с иностранной разведкой, в подтверждение чего отправляется картинка с "материалами проверки".

"Мы не будем помогать мошенникам и разъяснять ошибки этих "художников", но элементарные требования секретности и здравого смысла полностью исключают ситуацию, когда настоящий сотрудник пришлет гражданину подобное фото", - отметили в МВД.