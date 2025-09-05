В "Билайне" аналогичная услуга была запущена в 2024 году

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Оператор МТС запустил опцию блокировки входящих со всех не зарегистрированных в России номеров, сообщили в компании. В "Мегафоне" ТАСС сообщили, что в сентябре внедрили аналогичный функционал.

МТС интегрировал свою новую функцию в сервис "Защитник". Она анализирует параметры входящих соединений, а также "делает невозможным" обход блокировки путем маскировки маршрута.

Функционал "Мегафона" доступен в разделе "Ева". "Абонент может выбрать категорию "Иностранные номера", и все звонки с иностранных номеров будут заблокированы. Блокировка начинает работать в течение нескольких дней после выбора категории в мобильном приложении", - пояснили в пресс-службе.

"Мегафон" не будет блокировать звонки с российских номеров из-за границы и звонки с иностранных номеров, чьи владельцы приехали в Россию и находятся в сети российских операторов связи.

В "Билайне" ТАСС напомнили, что еще в 2024 году запустили услугу "Запрет международных звонков". Она блокирует все звонки с международных или иностранных номеров, чтобы обезопасить пользователя от нежелательных контактов.

Согласно подготовленному правительством II пакету мер против кибермошенничества, у россиян в будущем будет возможность установить самозапрет на звонки из-за границы. Также будет введена обязательная маркировка международных звонков.