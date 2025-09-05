Всего от республики поступило 60 заявок

ЧЕРКЕССК, 5 сентября. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль музыки и науки "Выше звука" и байк-парк всесезонного курорта "Архыз" находятся в числе претендентов от Карачаево-Черкесии (КЧР) на пятую юбилейную просветительскую премию Российского общества "Знание". Всего от республики поступило 60 заявок, сообщила ТАСС пресс-секретарь общества "Знание" в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Белла Тайсаева.

"На юбилейную награду претендуют 60 просветителей КЧР. В номинации "За вклад в просвещение в сфере культуры и искусства" заявлен фестиваль музыки и науки "Выше звука", который объединяет более 100 деятелей искусства и науки из разных регионов страны и порядка 3 тыс. зрителей. Ежегодно на 15 площадках КЧР проходит более 30 событий, в их числе - концерты классической музыки на курорте "Архыз" на высоте 2,5 тыс. метров, прогулки в горах с учеными и музыкантами, мастер-классы, творческая резиденция "Живая традиция", - сказала собеседница агентства.

В номинации "За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ" представлен самый высокогорный в России байк-парк курорта "Архыз" с трассой 29 км. "Здесь проходят десятки соревнований в сезон: скоростные спуски и другие интересные мероприятия, собирающие профессиональных спортсменов России и любителей горного велоспорта. Байк-парк - база тренировок для сборных и популярное место активного отдыха. Только летом 2025 года его посетили более 10 тыс. человек", - отметила Тайсаева.

Лауреатов премии объявят в 2026 году. В пятом сезоне впервые пройдут и региональные церемонии награждения: в каждом субъекте страны определят лучшего просветителя и лучший просветительский проект года.

"Знание. Премия" - главная просветительская награда страны, которая была учреждена Российским обществом "Знание " в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. За пять сезонов проект собрал 65 984 заявок из 89 регионов России и 79 зарубежных стран. Юбилейный сезон премии проходит при поддержке генерального информационного партнера - ТАСС.