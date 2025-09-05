Положительную оценку работы правительства дали 55% участников опроса

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 80%, 82% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 29 по 31 августа среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 80% россиян (без изменений за неделю). Также большинство населения (82% - плюс 1 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 55% участников опроса (без изменений). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 59% опрошенных (плюс 2 п. п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 43% (без изменений), КПРФ - 8% (плюс 1 п. п.), ЛДПР - 10% (плюс 1 п. п.), "Справедливой России - За правду" - 2% (минус 2 п. п.), "Новых людей" - 4% (плюс 1 п. п.).