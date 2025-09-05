Депутаты отметили, что граждане из-за ошибок в квитанциях часто вынуждены переплачивать за услуги ЖКХ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Владимир Плякин и Антон Ткачев направили письмо министру строительства И ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением внедрить в систему ЖКХ "умные" датчики с возможностью онлайн-учета показаний. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что граждане из-за ошибок в квитанциях часто вынуждены переплачивать за услуги ЖКХ, что негативно сказывается на их финансовом положении и подрывает доверие к управляющим компаниям. По мнению парламентариев, причинами возникновения неверных данных могут служить сбои и ошибки, допущенные управляющими компаниями при формировании платежных документов, ошибки в передаче показаний счетчиков, а также технические неисправности приборов учета.

"В связи с вышеизложенным считаем целесообразным рассмотреть возможность о внедрении "умных" датчиков в систему жилищно-коммунального хозяйства с возможностью онлайн-учета показаний", - указано в тексте письма.

Авторы инициативы считают, что внедрение таких датчиков позволит обеспечить автоматический и безошибочный сбор данных в режиме реального времени, минимизировать человеческий фактор и исключить ошибки, которые приводят к неверным начислениям платы за ЖКУ.