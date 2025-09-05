ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 80%

Деятельность правительства РФ одобряют 50,1% опрошенных

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 25 по 31 августа, снизился за неделю на 0,8 п.п. и составляет 79,4%. Такие данные приводит аналитический центр ВЦИОМ.

Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,4% участников опроса (минус 0,8 п.п.), уровень одобрения деятельности президента снизился на 1,1 п.п. и составляет 76,4%", - отмечается в материалах соцслужбы.

Деятельность правительства РФ одобряют 50,1% опрошенных (минус 1,5 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 51,8% респондентов (плюс 0,1 п.п.). О доверии Мишустину заявили 60% опрошенных (минус 1 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,6% (плюс 0,3 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28,6% (минус 1,4 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22,4% (минус 0,1 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,4% (минус 2 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 34,1% (минус 0,1 п.п.), КПРФ - 9,6% (плюс 0,2 п.п.), ЛДПР - 10,9% (минус 0,1 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 3,9% (плюс 0,2 п.п.), "Новых людей" - 7,1% (минус 0,5 п.п.).