КУРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Курской области подготовят обращение в Минобороны России в связи с протекающей крышей гарнизонного Дома офицеров поселка Жукова Курского района, который находится в собственности ведомства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Гарнизонный Дом офицеров - здание находится в собственности Минобороны РФ. Построено в 1994-м, площадь - 3,3 тыс. кв. м. Место притяжения жителей поселка: здесь занимаются дети из школы искусств, образцового коллектива современного танца, проходят церемонии бракосочетания, волонтеры плетут сети для наших военных. Самая главная проблема здания - протекающая крыша, под подтопления попали практически все помещения: плесень, отваливающаяся штукатурка, сырость. Подготовим обращение в Минобороны РФ, будем отрабатывать вопрос", - написал он.

Хинштейн отметил, что рядом с Домом офицеров находится благоустроенное пространство. Ранее это был пожарный водоем, сейчас здесь сделали дорожки, освещение, лавочки.

Также министерство ЖКХ и ТЭК региона должно предоставить пути решения по ремонту детского сада в том же поселке. Дело в том, что к основному зданию был пристроен отдельный корпус, но из-за грунта, который не соответствует требованиям, в конце прошлого года "поехала" вся конструкция: в стенах пошли трещины, ушел уровень полов. На основное здание разработана проектно-сметная документация для проведения капремонта, но из-за начавшихся проблем в экспертизу ее не передали.

По словам врио главы региона, одна из проблем района - недостроенный Дом досуга в деревне Верхняя Медведица, который начали создавать еще в 1992 году. При этом стройка быстро встала: собрали первый этаж, второй этаж остался полностью без кровли. Недавно здание посмотрели специалисты, которые рекомендовали полностью снести второй этаж и возвести его заново. Стоимость работ составляет порядка 60 млн рублей.

"ДК сейчас располагается в соседнем здании 1962 года постройки, которое просто приспособлено к творческому учреждению. Сюда приходят и взрослые, и дети, но в таких условиях творить точно нельзя. Подали заявку в нацпроект, ждем решения Минкульта РФ, если все получится, то в деревне появится возможность открыть дополнительные классы детской школы искусств по хореографии, фортепиано и фольклору", - добавил Хинштейн.