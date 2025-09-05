По данным Центризбиркома, в 2024 году было выявлено 149 уникальных фейков о выборах, что в 2,5 раза превышает показатели 2023 года

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Центризбирком РФ при поддержке АНО "Диалог Регионы" расширили сотрудничество в сфере противодействия недостоверной информации о выборах. Обновленное соглашение предусматривает выявление и опровержение фейков, в том числе созданных с помощью генеративных нейросетей, а также предотвращение их распространения в СМИ и социальных сетях.

Как рассказали в ЦИК РФ, соглашение о сотрудничестве комиссии и "Диалога Регионы" действует с 2021 года. Изначально оно охватывало информационно-разъяснительную работу и обучение сотрудников избиркомов, теперь сфера взаимодействия расширена.

"В соответствии с обновленным соглашением о сотрудничестве Центризбирком РФ при поддержке АНО "Диалог Регионы" усилит реагирование на недостоверную информацию, в том числе созданные с помощью генеративных нейросетей фейковые видео, поможет опровергать ее и препятствовать распространению в СМИ и социальных сетях", - сообщили в комиссии.

По данным Центризбиркома, в 2024 году было выявлено 149 уникальных фейков о выборах (более 73 тыс. копий), что в 2,5 раза превышает показатели 2023 года. По словам председателя комиссии Эллы Памфиловой, стремительным развитием нейросетей воспользовались не только творческие люди, но и политические мошенники.

"Распространение дипфейков может быть направлено как на дискредитацию конкретных людей, так и избирательной системы в целом. Наша задача - противопоставить опасным фейкам правду, профессионализм и здравый смысл", - заявила Памфилова.

Гендиректор "Диалога Регионы" Владимир Табак отметил, что фактчекинг и развитие критического мышления необходимы в масштабах страны. "Генерация и потребление фейков - мировой тренд. Чтобы информация о России и ее институтах соответствовала действительности, нужно развенчивать фейки и распространять достоверные сведения", - подчеркнул он.