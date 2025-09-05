В центре Москвы 6-7 сентября будут перекрыты несколько улиц

Ограничения движения связаны с проведением общегородского крестного хода

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта и парковку ограничат на ряде улиц в центре Москвы в эти выходные. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"6 и 7 сентября в связи с проведением крестного хода будет закрыто движение на ряде улиц в центре. Движение будет закрыто: 6 сентября с 17:00 до 06:00 7 сентября в Лужнецком проезде (при движении в сторону улицы Хамовнический Вал) от улицы 10-летия Октября до улицы Хамовнический Вал; 7 сентября с 06:00 до 15:00 на улице Волхонке от улицы Ленивки до Соймоновского проезда, в Соймоновском проезде, на Пречистенской и Фрунзенской набережных, на улице Хамовнический Вал, в Лужнецком проезде от улицы Хамовнический Вал до пересечения с улицей 10-летия Октября; 7 сентября с 12:00 до 15:00 на Комсомольском проспекте от дома 10А, строение 7 по Лужнецкой набережной до 3-й Фрунзенской улицы", - говорится в сообщении.

Также 7 сентября с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на Пречистенской и Фрунзенской набережных, улице Хамовнический Вал и в Лужнецком проезде.

Как ранее сообщали в РПЦ, общегородской крестный ход во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом пройдет в Москве от Храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря 7 сентября после окончания Божественной литургии в храме Христа Спасителя.