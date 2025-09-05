Аэропорт используется для выполнения полетов по местным маршрутам

КРАСНОЯРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Черемшанка под Красноярском возобновил прием самолетов после аварийной посадки в среду Ил-76. Об этом ТАСС сообщили в министерстве транспорта Красноярского края.

3 сентября в Черемшанке совершил аварийную посадку самолет Ил-76. Тогда же аэропорт прекратил прием самолетов. Международный аэропорт Красноярска, расположенный в 4 км от Черемшанки, продолжал работать в штатном режиме.

"Да", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос возобновился ли прием самолетов в Черемшанке.

Аэропорт Черемшанка используется для выполнения полетов по местным маршрутам и обслуживания транзитных воздушных судов.