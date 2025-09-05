Этот диалог будет во многом зависеть от того, как будет развиваться ситуация вокруг Украины, отметил главный научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Россия и США в случае подвижек в решении украинского вопроса смогут перейти к обсуждению других насущных проблем, включая ограничение стратегических ядерных вооружений. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил главный научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Владимир Батюк.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что у него есть договоренность с президентом США Дональдом Трампом созваниваться по необходимости.

"Этот диалог будет во многом зависеть от того, как будет развиваться ситуация вокруг Украины. Если удастся добиться каких-то действительно серьезных подвижек в этом вопросе, то тогда откроются новые возможности и в российско-американских отношениях, включая и проблемы ограничения стратегических ядерных вооружений", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что диалог между РФ и США также будет зависеть от того, не будет ли ситуация вокруг Украины использована странами НАТО для дальнейшего продвижения к российским границам, в том числе и средств доставки ядерного оружия.

Также специалист допустил, что Трамп действительно на данном этапе выбрал выжидающую позицию. "Это вполне возможно. Это соответствует и американским интересам. Украина не имеет серьезного военно-политического значения, не говоря уже об экономическом для США. Американцы могут эту проблему переложить на своих европейских союзников по НАТО", - добавил собеседник агентства.