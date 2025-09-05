В августе была проведена одна такая операция

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Количество абортов в Вологодской области уменьшилось за январь - август этого года в 10,5 раза - с 1 191 до 308 операций в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В августе была проведена одна такая операция, в июле - ноль, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"В целом с начала года выполнено 308 операций [по искусственному прерыванию беременности], за аналогичный период 2024 года - 1 191. Динамика очевидна", - сообщил Филимонов в своем телеграм-канале.

По данным главы региона, в августе зарегистрирован всего один случай аборта, проведенного по медицинским показаниям, в июле - 0. В августе прошлого года таких операций было 114, сообщил губернатор.

"Это результат широкой просветительской работы и реализации масштабной демографической программы. Стремимся к тому, чтобы вывести регион из депопуляции, добиться устойчивого прироста населения. Работаем совместно с Русской православной церковью, общественными организациями, медицинскими специалистами и социальными службами", - отметил Филимонов.

С марта 2025 года все медицинские организации области, включая частные, отказались от проведения по искусственному прерыванию беременности. Операции проводятся в перинатальном центре области по медицинским показаниям и в случае последствий преступных действий в отношении женщин.