В Подмосковье около 3,5 млн человек прошли диспансеризацию и профосмотры

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Порядка 3,5 млн жителей Московской области с начала текущего года прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в медучреждениях региона. Это позволило выявить у пациентов свыше 90 тыс. заболеваний, о которых они не знали ранее. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли почти 3,5 млн жителей региона. Это позволило выявить более 90 тыс. заболеваний, о которых пациенты прежде не знали, а также 1,8 тыс. случаев онкологических заболеваний. Все жители, у которых были обнаружены патологии, направлены на дополнительную диагностику и лечение, а также взяты на диспансерное наблюдение", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления или же записаться на региональном портале "Здоровье", по номеру 122, через инфомат в медучреждении или чат-бот.

Отмечается, что ознакомиться с результатами медицинского осмотра можно в личном кабинете на портале "Здоровье".