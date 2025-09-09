K-pop группа ALL(H)OURS: любовь фанатов побуждает учить русский язык

Молодой южнокорейский бойз-бенд ALL(H)OURS второй раз в 2025 году приезжает в Россию и вновь даст концерт в Москве — 5 октября. В преддверии этого группа встретилась с корреспондентом ТАСС в Сеуле и рассказала о своих впечатлениях от архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга, интересе к русскому балету, песне "Катюша" и возможности записать трек с российскими музыкантами

Часы и минуты… и в России

Если театр начинается с вешалки, то любая музыкальная группа — с названия. ALL(H)OURS вобрало в себя три английских слова: all (все), hours (часы), ours (наше). "Название нашей группы несет в себе готовность показать все, что у нас есть, в каждый момент времени", — рассказал лидер группы KUNHO (Конхо).

Каждый уважающий себя южнокорейский фандом (сообщество фанатов) имеет собственное название, которое по смыслу связано с самой группой. Поклонники ALL(H)OURS — Min(ut)e. "Название нашего фандома происходит от единицы времени — "минуты". Это означает, что все наше время посвящено [фандому] Min(ut)e", — пояснил KUNHO. В названии также сокрыто слово mine (мой).

Есть "Минуты" и в России, тем более что ребята уже выступали в РФ в марте. "Любовь, которую продемонстрировали нам наши российские фанаты, была ошеломляющей, она наполнила нас благодарностью", — сказал участник группы HYUNBIN (Хёнбин). "Энергичность их поддержки была особенно сильной и уникальной, что заставило нас выложиться еще больше на сцене. Поэтому мы не можем дождаться новой встречи с ними", — добавил артист.

Группа дебютировала в январе 2024 года, поэтому ребят удивило, что в России их уже знали, отметил XAYDEN (Джейден), который в группе отвечает за рэп-партии. По его словам, он был впечатлен теплым приемом, который им оказали в Москве и Санкт-Петербурге.

"Вид с картин" и русский балет

"Лично меня удивил вид российских улиц. Честно говоря, это ощущалось так, как будто я попал в кино", — сказал MASAMI (Масами). "Неважно, где будет сделана фотография, она будет выглядеть как шедевр", — заметил он, признаваясь, что в осеннюю поездку хотел бы увидеть своими глазами многочисленные дворцовые комплексы России.

Говоря об ожиданиях от визита и нового тура, XAYDEN поделился, что "всегда хотел при возможности увидеть русский балет". "Я действительно надеюсь, что когда-нибудь смогу насладиться им лично", — добавил он.

Участники ALL(H)OURS проводят разбор прошедшего концерта в офисе лейбла © Игорь Иванов/ ТАСС

Шостакович и "Катюша"

Зрители с предыдущих концертов в России рассказывали, что YOUMIN (Юмин) исполнил небольшой отрывок из творчества рок-музыканта Виктора Цоя. YOUMIN рассказал в беседе с ТАСС, что во время изучения репертуара Цоя узнал о песне "Катюша". "Хотя мой уровень владения русским языком не настолько высокий, мелодия была такой запоминающейся, что в конце концов она мне действительно понравилась", — рассказал южнокорейский артист.

Не обошли вниманием ребята и творчество великих русских композиторов. "Поскольку я интересуюсь музыкой, однажды я погрузился в изучение поглубже и прослушал "Вальс №2" Дмитрия Шостаковича. Он так тронул меня, что я до сих пор помню тот момент", — рассказал YOUMIN.

Бойз-бенд из семи человек ставит перед собой амбициозные планы и прорабатывает разные варианты сотрудничества как в южнокорейском шоу-бизнесе — например, парни заявили о желании посотрудничать с другими исполнителями из JYP, — так и с музыкантами из России. Пока "никаких конкретных договоренностей нет, но если выпадет возможность", отметил вокалист группы MINJE (Минчжэ), то хотел бы поработать "конечно же, с российскими артистами тоже".

ALL(H)OURS демонстрируют корреспонденту ТАСС вступительную часть танца из видеоклипа SHOCK © Игорь Иванов/ ТАСС

"Языковой обмен"

Многих поклонников K-pop это их увлечение побуждает начать изучение корейского языка хотя бы на начальном уровне — чтобы лучше понимать своих артистов. Но культурный обмен работает в обе стороны. При встрече с корреспондентом ТАСС ребята из ALL(H)OURS продемонстрировали, что они могут без акцента хотя бы поприветствовать и попрощаться на русском языке.

"[К первому концерту] я уже знал базовые приветствия, такие как "привет" и "пока". Недавно я выучил слово "люблю", — заметил MASAMI.

"К первой встрече с российскими фанатами я выучил пару простых приветствий. С тех пор наши российские фанаты часто писали нам письма и в социальных сетях на русском языке, это разожгло еще больший интерес", — поделился HYUNBIN. "Я все еще звучу неловко, но я хочу продолжить учиться, чтобы говорить с нашими фанатами более естественно", — пояснил он. По его словам, это поможет стать еще ближе с российскими поклонниками.

Суп из красной свеклы

В ходе беседы и прогулки по офису лейбла ребята несколько раз упоминали еще одно, близкое почти каждому россиянину, слово: "шашлык". Оказалось, что это блюдо произвело немалое впечатление на отдельных участников музыкального коллектива.

"Когда я был в Москве, я попробовал шашлык. В нем было полно белка, это помогло мне восстановить энергию перед концертом. Благодаря этому я смог выступить на сцене еще лучше", — сказал самый младший участник группы ON:N (Онн). "Во время последнего концерта в России я впервые попробовал шашлык. Порция была огромной и вкусной — я наелся досыта", — поддержал тему знакомства с кулинарными традициями России YOUMIN. При этом он признался, что хотел бы попробовать еще и борщ: "Мне любопытно, каков на вкус этот суп из красной свеклы".

Отработка движений из клипа GIMME GIMME © Игорь Иванов/ ТАСС

Взрывной звук

Перед поездкой в Россию ALL(H)OURS представят новые песни — 9 сентября. "На этот раз мы возвращаемся с мощными выступлениями и визуалом. Мы работали чрезвычайно усердно и надеемся, что вы ждете [этот камбэк]", — сказал KUNHO. По его словам, группа подготовила для фанатов "нечто удивительное".

"Заглавный трек нашего четвертого мини-альбома READY 2 RUMBLE может напомнить вам о звуке взрывов, но в нем есть и сдержанный хук (цепляющий момент — прим. ТАСС), и неожиданные повороты, которые оставляют сильное впечатление с помощью непредсказуемого ритма", — сказал ON:N. "Надеемся, что вы встретите его с любовью", — добавил он.

Лидер ALL(H)OURS указал, что его группа не следует слепо за трендами, а пытается подчеркнуть свои сильные черты и свой характер. Для российской аудитории участники тренируются с особенным рвением, им предстоит показать, чему они научились за эти полгода. "После тура по Европе, как я думаю, мы сможем показать, насколько мы выросли на сцене", — считает XAYDEN.

"Мы еще не готовили выступление, которое было бы полнее и энергичнее. В частности, я не могу дождаться, когда мы выступим с новой песней, которая выходит 9 сентября", — отметил MINJE. По его словам, группа находится в не меньшем предвкушении, чем их поклонники.

ALL(H)OURS в танцевальном зале офиса EDEN Entertainment © Игорь Иванов/ ТАСС

Игорь Иванов, Александра Бусова