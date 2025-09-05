Это новый рекорд стоимости для реквизитов со съемок фильмов франшизы

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Световой меч героя саги "Звездные войны" Дарта Вейдера продан на аукционе в Лос-Анджелесе за $3,6 млн. Это новый рекорд стоимости для реквизитов со съемок фильмов франшизы, пишет журнал The Hollywood Reporter.

Торги прошли на площадке аукционного дома Propstore, специализирующегося на продаже реквизитов со съемок популярных фильмов. При этом стоимость самого меча по итогам сделки оценивается в $2,9 млн, остальная часть суммы будет выплачена аукционному дому. Однако меч Дарта Вейдера останется самым дорогим реквизитом этой франшизы.

Стартовая цена составляла $500 тыс., стоимость лота оценивалась в $1-3 млн. Предположительно, это единственный световой меч Дарта Вейдера со съемок оригинальной трилогии, который был продан с аукциона. Реквизит использовался во время работ над лентами "Империя наносит ответный удар" (Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back, 1980) и "Возвращение джедая" (Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi, 1983) как исполнителем роли Дарта Вейдера Дэвидом Поулзом, так и его дублером.

Также на аукционе был продан световой меч, который использовал дублер актера Хэйдена Кристенсена. Последний исполнял роль Энакина Скайуокера - Дарта Вейдера в молодости - в новой трилогии "Звездных войн" в 1999-2005 годах. Кроме того, с молотка ушли хлыст и ремень Индианы Джонса со съемок "Индиана Джонс и последний крестовый подход" (Indiana Jones and the Last Crusade, 1989), за который в общей сложности заплатили почти $500 тыс.