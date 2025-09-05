Глава региона Сергей Меликов поручил Минздраву республики быть на связи с семьей и врачами

МАХАЧКАЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Больной раком ребенок, который был доставлен из Пекина в Москву, является жителем Дагестана. В республике готовы оказать мальчику всю необходимую помощь, сообщил глава региона Сергей Меликов.

Ранее россиянка привезла в КНР на лечение сына, болеющего раком. Однако его состояние ухудшилось, поэтому возникла необходимость перевозки обратно в Россию. Женщина обратилась за помощью в посольство, а посол доложил о ситуации Владимиру Путину. В это время президент РФ находился в КНР с визитом, он распорядился предоставить борт спецотряда "Россия" для транспортировки тяжелобольного мальчика в РФ.

"Весь Дагестан тронула новость о помощи президента страны Владимира Путина нашему юному земляку. Мы все верим в лучшее и желаем родителям терпения в этот тяжелый период. Считаю, что этот случай - очередной пример внимания и заботы президента, которые проявляются не только в масштабных проектах, стратегиях на десятилетия, но и здесь и сейчас, по отношению к конкретному гражданину. <…> Поручил Минздраву республики быть на связи с семьей и врачами, оказывать всю необходимую для лечения помощь", - написал Меликов в своем Telegram-канале.

Сейчас ребенок находится в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России.