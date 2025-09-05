Эксперты предложили продвигать образ Арктики через сериалы, реалити-шоу и VR-технологии

Участники сессии ВЭФ отметили, что "важно разговаривать с молодежной аудиторией на их языке"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Современные мультимедийные и развлекательные форматы, сериалы, VR-технологии помогут продвигать образ Арктики как национальной идеи и новой точки притяжения молодежи. К таким выводам пришли участники сессии ВЭФ "Арктика: информационная политика".

"Важно разговаривать с молодежной аудиторией на их языке. За последние полтора года [интерес к теме Арктики на наших платформах] вырос на 30%. Это подтверждает, что тема перестала быть нишевой и выходит на уровень национального тренда с точки зрения медиапотребления. Чтобы Арктика стала точкой путешествий для молодежи и прочной частью нашей обычной жизни, необходимо объединять усилия и бизнесу, и обществу, и, конечно, медиа", - считает генеральный директор объединенной редакции Life и Shot (News Media Holding) Денис Арапов.

Эксперт по стратегическим коммуникациям, писатель Денис Цыпкин считает, что повысить привлекательность Арктики помогут качественные сериалы. "Достаточно простая идея: нужно сделать несколько толковых сериалов на эту тему. Сегодня молодежь в большей степени узнает мир через сериалы. Очень много фильмов про Москву было сделано, после которых вырос турпоток. То же самое с Петербургом", - отметил он,

По его мнению, в России спрос на новые места есть. "Все устали от Алтая, даже от самого Дальнего Востока, немножко приближенного к обычной реальности. Есть спрос у молодежи на приключения, есть в целом спрос на приключения. А у нас есть абсолютно дикая земля с точки зрения природы, которая может сравниться по путешествию с полетом на Марс", - считает писатель.

Как отметила модератор сессии, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким, исследования фиксируют "колоссальный" запрос на информацию об Арктике - 76% опрошенных россиян хотели бы знать о ней больше.

По мнению Ким, информационных выпусков об Арктике на телевидении много, не хватает эмоций для привлечения внимания аудитории. "Очень хочется, чтобы современное поколение смогло эмоционально зарядиться Арктикой, открыть ее для себя, соотнести себя к ней, к этой глобальной теме", - подчеркнула она.

Новые форматы

Генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" Софья Малявина сообщила, что совместно с Институтом развития интернета продюсируется реалити-шоу "Арктика". "Везем молодых людей и блогеров попробовать себя на реальных рабочих местах на ключевых предприятиях в разных регионах Арктики для того чтобы показать, каково же там жить и работать", - отметила она.

Для полномерной информационной кампании нужны "сильные образы", "мода на Арктику", новые мультимедийные форматы, уверен Арапов. Одним из удачных проектов он считает уникальный мультимедийный формат с использованием VR-технологий "Арктические виражи". "С помощью 3D-съемок, диджитал-репортажа мы снимали не только ледоход, но и заводы в тайге, буровые. И в режиме реального времени ты практически оказываешься на месте события, испытываешь те эмоции, ощущения, которые там есть", - добавил он.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.