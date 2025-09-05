В Омской области второй раз за неделю ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы

ОМСК, 5 сентября. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности, при котором промышленные предприятия обязаны снизить выбросы, снова объявлен в Омской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

"По информации ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", с 21:00 (18:00 мск - прим. ТАСС) 5 сентября до 08:00 (5:00 мск) 6 сентября на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78 из 83 мест и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.