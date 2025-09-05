В ЛДПР считают, что эта мера не окажет существенного влияния на деятельность кредитных организаций

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий временный запрет на начисление штрафов и пеней за просрочку платежей по потребительским кредитам и ипотеке. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 14 закона "О потребительском кредите (займе)", согласно которым в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года кредиторы не смогут начислять штрафы и пени по договорам потребительского кредита на сумму до 500 тыс. рублей. Аналогичную меру предлагается распространять на ипотечные кредиты до 12 млн рублей, выданные на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью.

Кроме того, действие моратория предлагается распространять на потребительские и ипотечные договоры, заключенные до вступления закона в силу, но только в части обязательств, возникающих после 1 января 2026 года.

Как отмечают авторы инициативы, на фоне роста закредитованности населения доходы банков также увеличиваются: "по данным Банка России, в 2024 году российские банки получили чистую прибыль в размере 3,8 трлн рублей, что на 15,2% превышает результат за 2023 год". В этой связи депутаты считают, что временный запрет на начисление штрафов не окажет существенного влияния на деятельность кредитных организаций.

В пояснительной записке подчеркивается, что инициатива направлена на снижение долговой нагрузки граждан, поддержку тех, кто столкнулся с временными финансовыми трудностями, и предотвращение роста числа банкротств. "Временная отмена штрафных санкций способствует стабилизации семейного бюджета, поддержке населения и укреплению социальной устойчивости в сложных экономических ситуациях", - говорится в документе.