Работы планируют завершить в начале 2026 года

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Специалисты приступили к реставрации Воскресенского собора и храма Александра Невского в Вологде - знаковых объектов, которые расположены в самом центре старинного города, который готовят к 880-летию, его будут отмечать в 2027 году. Работы планируют завершить в начале 2026 года, сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области.

"Продолжаем приводить в порядок вологодские святыни и сохранять исторический облик нашей областной столицы - это одни из первоочередных задач, которые решаем в рамках подготовки города к празднованию 880-летнего юбилея. Начинаем восстанавливать церковь Александра Невского и Воскресенский собор, которые находятся в самом центре Вологды - на Кремлевской площади. Системную работу по сохранению объектов духовно-культурного наследия Вологодчины ведем совместно с Вологодской митрополией и лично Владыкой Саввой, вовлекаем в этот процесс жителей и крупные компании", - привела пресс-служба слова губернатора Георгия Филимонова.

Воскресенский собор построили в конце XVIII века. С 1939 года он был закрыт, с 1954 года по 2016 год в его здании располагался центральный выставочный зал картинной галереи. В 2016 году собор передали Вологодской епархии. Сейчас он входит в ансамбль Вологодского кремля и является памятником культурного наследия федерального значения. Церковь Александра Невского также была возведена в XVIII веке. После революции здание использовалось как клуб, общежитие, лыжная база. Храм передали Вологодской епархии в 1997 году, он является памятником культурного наследия регионального значения.

"Работы на объектах уже стартовали. К храму Александра Невского специалисты подводят инженерные сети, у Воскресенского собора устанавливают строительные леса для фасадных и кровельных работ. Реставрацию святынь проводим за счет средств областной субсидии, на эти цели направили свыше 55 млн рублей, в том числе 16 млн рублей - на реставрацию Воскресенского собора, еще более 39 млн - храма Александра Невского. Завершить все работы на объектах планируем уже в начале следующего года", - добавил глава региона.

О реставрации святынь

Проводимая реставрация - это один из совместных проектов правительства Вологодской области и благотворительного фонда "Наследие Русского Севера". В прошлом году в фонд было привлечено более 500 млн рублей, включая федеральное финансирование. Из областного бюджета предусмотрели 250 млн рублей. Среди текущих проектов остается реставрация церкви Ильи Пророка в Белозерске и ансамбля Владимирских церквей в Вологде, что проводят на областные средства.

За счет внебюджетных источников приводят в порядок церковь Иоанна Златоуста и церковь Сретения в столице региона - объекты культурного наследия. Дополнительно включены в план работ храм Казанской иконы Божией Матери на Торгу, храм преподобного Варлаама Хутынского в Вологде и собор Прокопия Праведного в Великом Устюге. Для храмов Вологды разработана программа архитектурной подсветки в ночное время: восемь объектов будут подсвечены в этом году, еще 12 - в следующем.