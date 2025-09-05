Путин указал на необходимость капремонта школ и детсадов на Камчатке

Помимо этого, глава государства призвал губернатора региона Владимира Солодова обратить особое внимание на укомплектованность медперсоналом фельдшерско-акушерских пунктов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Детские сады и школы Камчатского края нуждаются в капремонте и вне контекста недавнего землетрясения. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором региона Владимиром Солодовым.

"Детские сады и школы в целом нуждаются в реализации капитального ремонта", - ответил президент главе региона на его реплику о том, что детсады и школьные учреждения нуждаются в проведении капитальных ремонтных работ именно после землетрясения.

Помимо этого, глава государства призвал губернатора обратить особое внимание на укомплектованность медперсоналом фельдшерско-акушерских пунктов.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщал, что она составила 8,7. После произошла еще серия подземных толчков магнитудой от 5. По данным регионального Минздрава, пострадал один человек. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.