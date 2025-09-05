Оператор спутникового телевидения "Русский мир" бесплатно поменяет старое оборудование на новое

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Запорожской области приняли решение о полном запрете нелицензионных спутниковых систем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Запорожской области принято решение о полном запрете использования нелицензированных спутниковых систем. В их числе - комплект оборудования "Горыныч", который позволяет просматривать, в частности, украинские пропагандистские телеканалы. Владельцам такого оборудования необходимо демонтировать его до 1 октября 2025 года. Параллельно Минцифры региона утверждает параметры для легальной установки спутниковых антенн", - написал он.

Он напомнил, что в регионе с 2023 года реализуется проект "Русский мир" в рамках которого абоненты имеют доступ к 20 федеральным каналам,

"Для владельцев нелицензированных "Горынычей" и жителей зон с неустойчивым приемом цифрового эфирного сигнала по обращению Минцифры Запорожской области оператор спутникового телевидения "Русский мир" бесплатно меняет старое не лицензионное оборудование на новое", - написал Балицкий.

В Запорожской области уже установлено 43 тыс. спутниковых комплектов.