Программа реализуется с 2012 года, за это время участки для строительства получили уже 843 семьи, сообщил мэр столицы Алексей Баскаев

ЧЕРКЕССК, 5 сентября. /ТАСС/. Бесплатные земельные участки для строительства жилья получили 40 многодетных семей Черкесска. Об этом сообщил мэр столицы Карачаево-Черкесии (КЧР) Алексей Баскаев в своем Telegram-канале.

"В Черкесске состоялась первая в этом году церемония вручения документов на бесплатные земельные участки многодетным семьям. Право на землю получили 40 семей, воспитывающих троих и более детей. Эта программа реализуется с 2012 года, и за это время земельные участки для индивидуального жилищного строительства получили уже 843 многодетных семьи", - говорится в сообщении.

Распределение земельных участков площадью шесть соток каждый в восточном и юго-восточном районах города по традиции прошло путем жеребьевки: представитель семьи выбирал лот, в соответствии с которым определялся номер участка.

В Черкесске продолжается инвентаризация городских территорий и работа по обустройству ранее выданных участков необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой, отметил Баскаев.

Закон КЧР, регламентирующий предоставление бесплатных земельных участков семьям с тремя и более детьми, принят в 2012 году.