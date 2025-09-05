К обучению на базе филиала Президентской академии РАНХиГС приступили 64 кандидата

ПЕРМЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Обучение участников специальной военной операции (СВО) началось в Перми в рамках региональной кадровой программы "Герои Прикамья". Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

"Торжественно открыли региональную образовательную программу "Герои Прикамья". <…> Лично поблагодарил всех героев за мужество, проявленное во время службы. Боевыми заслугами каждый из них доказал, что на него можно положиться. Доверить самые важные задачи в госуправлении, на муниципальной службе, в реализации важных проектов и воспитании молодого поколения", - сообщил Махонин.

По словам главы региона, к обучению на базе пермского филиала Президентской академии РАНХиГС сегодня приступили 64 кандидата. Также был сформирован резерв программы из 35 участников СВО, которые сейчас находятся на полях сражений, они смогут приступить к учебе после возвращения домой. Наставниками будущих управленцев станут члены краевого правительства, главы муниципалитетов и губернатор Прикамья. "Программа не только для участников, но и для всех нас - знания и опыт наших героев будут полезны каждому", - отметил Дмитрий Махонин.

Программа "Герои Прикамья" создана в регионе по аналогии с федеральным проектом "Время героев". Она нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей из участников и ветеранов СВО для работы в региональных органах власти и корпоративном секторе. Программа включает образовательную часть с обучением современным методам управления и командной работе, а завершается получением диплома о переподготовке на базе филиала РАНХиГС. Прошедшие школу "Героев Прикамья" смогут стать руководителями государственных органов, органов местного самоуправления и государственных компаний. Программа реализуется в рамках поручения президента России Владимира Путина по расширению программ переобучения для участников СВО.