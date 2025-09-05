Из них уже поставлено 5,8 тыс. единиц

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Почти 6 тыс. единиц медицинского оборудования приобретены в 2025 году для учреждений здравоохранения Краснодарского края в рамках федерального проекта модернизации первичного звена. Из них уже поставлено 5,8 тыс. единиц, что составляет 97,5% от общего объема, сообщил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ЮФО.

"Осуществляется <...> поставка почти 6 тысяч единиц медицинского оборота. Из которых уже 5,8 тыс. единиц поставлено, то есть выполнение результата составило 97,5%", - сказал он.

Замминистра добавил, что помимо поставок оборудования регион в этом году получил 14 модульных конструкций для медорганизаций, из которых 11 уже смонтированы. Кроме того, в Краснодарский край также поступило более 350 санитарных автомобилей, около 70% из них уже поставлены на учет в ГИБДД.