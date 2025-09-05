Выставка включает 104 живописные работы и 11 скульптур

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова открыли выставку "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" в павильоне №1 "Центральный" на ВДНХ. Здесь представлено 115 произведений искусства, большая часть из которых посвящена столице.

"ВДНХ продолжает развиваться, сегодня здесь уже создан крупнейший музейный комплекс страны, больше 30 музеев. Мы закончили реставрацию Центрального павильона и вдохнули в него новую жизнь. Эта новая жизнь открывается таким замечательным проектом вместе с Русским музеем", - сказал Собянин.

Он выразил благодарность Любимовой за содействие в организации уникальной выставки и выразил надежду, что экспозиция, которая продлится до февраля, станет одной из самых посещаемых. "В Москве впервые, наверное, за всю историю Русского музея эти картины. Они просто переместились в то место, где, собственно, создавались, это огромное событие", - добавил мэр. Он подчеркнул, что столица начинает реализацию целого ряда проектов с крупнейшими российскими музеями, а также международных проектов с музеями Китая, Индии, Бразилии и Мексики, что вдохнет новую жизнь в музейное дело.

Любимова отметила важность того, что на ВДНХ, помимо прогулок, спорта и развлечений, реализуются и мощные просветительские проекты. Она заметила, что новая экспозиция будет интересна для разнообразной аудитории - семей с детьми, жителей всех регионов России, иностранцев, профессионального сообщества.

"Очень важно, что появляются такие мощные просветительские проекты. Действительно шедевры, которые очень редко покидают уникальную коллекцию Русского музея, покидают вообще Санкт-Петербург, оказываются сегодня в Москве, оказываются вместе в уникальной экспозиции, [начиная] от потрясающих примеров иконописи школы Андрея Рублева и заканчивая уже потрясающими советскими мастерами, рассказывающими об истории этого города, архитектуре этого города, героях этого города", - сказала министр культуры.

Гендиректор Русского музея Алла Манилова подчеркнула, что стояла задача наполнить эту выставку глубоким смыслом. "Мы работали напрямую с правительством Москвы и с командой ВДНХ над этим проектом как специальным ко Дню Москвы и как над важным посланием для москвичей. Именно поэтому мы снимали, действительно, со стен, как говорят музейщики, о чем Ольга Борисовна сказала, шедевры, которые не покидают Русский музей, которые мало кто видел, в том числе для того, чтобы москвичей очень порадовать", - добавила она.

О выставке

Выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" включает 104 живописные работы и 11 скульптур. Например, раздел "Старая Москва" посвящен дореволюционному городу. Здесь можно увидеть произведения Андрея Рублева (около 1360 - около 1430 гг.) и Даниила Черного (около 1350 - около 1430 гг.), Дионисия (около 1440 - около 1505 гг.), Симона Ушакова (1626-1686) и его учеников. А второй раздел "Новая Москва" включает произведения 1920-2010 гг., посвященные преобразованию столицы. С 6 сентября 2025 г. посетить экспозицию можно будет со вторника по воскресенье с 11:00 до 21:00 мск.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы отмечается, что выставка открывает цикл масштабных международных и национальных культурных проектов в московских городских музеях. Вслед за ней в декабре этого года в музее-заповеднике "Царицыно" откроется выставка "Ткань времени" - совместный проект с Национальным музеем ремесел Дели, а в павильоне "Рабочий и Колхозница" на ВДНХ будут представлены выдающиеся произведения русского авангарда из фондов и коллекций российских музеев. В планах до 2030 г. - обменные выставки и совместные проекты с музеями Мексики, Китая, Бразилии, Индии и других стран.