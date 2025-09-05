Осадков в эти дни не прогнозируется

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. По-летнему теплая погода ожидается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в предстоящие выходные дни, температура поднимется выше плюс 20 градусов, сообщил начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов в своем Telegram-канале.

"Фон температуры воздуха в нашем регионе очень высокий, на все предстоящие дни плюс 20 - 25 градусов будет сохраняться. Так что погода все еще отличная. Только в ночные часы на востоке Ленинградской области температура воздуха при ясном небе может понижаться до плюс четырех - шести градусов", - отметил синоптик. Осадков в эти дни не ожидается.

В пятницу, 5 сентября, местами еще могут пройти кратковременные дожди, преимущественно в южных районах Петербурга, к вечеру осадки прекратятся. Температура воздуха сегодня в городе будет достигать плюс 21 - 23 градусов.

Ночь на 5 сентября в Петербурге в этом году стала одной из самых теплых для этих суток, также рассказал Колесов. "Минимальная температура в центре города понизилась до плюс 16,5 градуса. Теплее в историческом плане 5 сентября было только в 2018 году, ночная температура тогда в Санкт-Петербурге составила плюс 16,6 градуса", - пояснил он.