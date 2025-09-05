Минздрав: в Севастополе обучают мало медиков с учетом перспектив развития

Специалистов пока хватает для решения текущих задач

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Объемы подготовки медиков в Севастополе недостаточные, чтобы закрыть дефицит кадров, который ожидается, исходя из перспектив развития, сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко во время заседания Совета при полномочном представителе президента в Южном федеральном округе.

"Объемы подготовки также не соответствуют перспективной кадровой потребности, учитывая низкий уровень трудоустройства - и мы видим, что регионы об этом знают, что готовы к увеличению таких заявок. Доля пенсионного возраста по врачам 16,5%, предпенсионеры - 8%. Средние медицинские работники пенсионного возраста - 15%, и, соответственно, предпенсионного возраста - 7,3%", - сказал Фисенко, говоря о ситуации в Севастополе.

При этом, по его данным, пока хватает специалистов для решения текущих задач, но дефицит закрывается за счет увеличения нагрузки на имеющихся медиков.

"Тенденция к выбытию медицинских кадров говорит о излишней текучести. Динамика укомплектованности первого полугодия 2025 года отрицательная за счет снижения трудовой нагрузки. Сельские территории - с положительной тенденцией по обеспечению средними медицинскими работниками и стабилизации ситуации по врачам", - уточнил первый замминистра.

В Севастополе уже много лет существует дефицит медиков. В 2024 году укомплектованность врачебными кадрами в медорганизациях составляла 84,39%, средним медицинским персоналом - 82,21%. Для решения кадрового вопроса предпринимаются различные меры, в том числе введены допвыплаты для медиков, компенсации за жилье, а ближайшие годы планируется создать фонд квартир для бюджетников. Кроме того, власти региона заключают целевые договора с абитуриентами: оплачивают их обучение, а молодые специалисты после выпуска должны несколько лет отработать в городских медучреждениях. С 2023 года Севастопольский госуниверситет впервые начал обучение по специальности "Лечебное дело", пока оно ведется только по целевым договорам, и по этой программе для региона будут подготовлены 250 врачей.