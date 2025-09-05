К 2035 году намечена реализация 122 инвестиционных проектов

ТВЕРЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Реализация 21 инвестиционного проекта в разных сферах экономики позволит в 2025 году создать в Тверской области около 4 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя на форуме муниципальных образований "Тверская область 2025: служение Отечеству".

"В этом году мы завершаем 21 крупный и значимый инвестпроект - это 4 тыс. рабочих мест. Семь проектов уже реализованы на территории Конаковского, Кашинского, Кимрского и Калининского муниципальных округов", - сказал Руденя.

По его словам, к 2035 году намечена реализация 122 инвестиционных проектов более чем на 267 млрд рублей инвестиций. "Это больше, чем 27 тыс. рабочих мест. Это очень серьезный объем. Поэтому, говоря о результатах этой деятельности, мы должны понимать, что нам надо подготовить 27 тыс. профессиональных кадров", - обратился к участникам форума губернатор.

Как сообщил глава региона, в 2024 году реализация 23 инвестиционных проектов позволила создать в Тверской области более 1,4 тыс. рабочих мест.