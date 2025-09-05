Паслер: детская поликлиника открылась в Железнодорожном районе Екатеринбурга

В медучреждении получат помощь 14 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Новая детская поликлиника, где будут получать медицинскую помощь 14 тыс. человек, открылась в Железнодорожном районе Екатеринбурге при детской городской клинической больнице №9. Медучреждение оснащено передовым оборудованием для различных видов диагностики, операционной, отделением неотложной помощи с выездными бригадами и отделением восстановительного лечения, сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

"Здесь будут получать медицинскую помощь 14 тысяч юных екатеринбуржцев. <…> До открытия этой поликлиники пациенты были вынуждены проходить дообследования в консультативно-диагностической поликлинике или специализированном отделении стационара. <…> В распоряжении врачей имеются кабинеты разного профиля, малая операционная, оборудование для ультразвуковой, эндоскопической и функциональной диагностики с возможностью проведения более 12 различных исследований, а также рентген-кабинет. <…> В поликлинике организованы отделение неотложной помощи с кабинетами приема и выездными бригадами, отделение амбулаторной реабилитации, кабинет охраны зрения детей, отделение восстановительного лечения, включающее кабинеты физиотерапии, ЛФК, массажа", - поделился Паслер.

Он отметил, что новая поликлиника рассчитана на 20 педиатрических участков. Кроме того, в консультативном отделении пациентов готовы принимать более 20 профильных специалистов.

Также, добавил врио губернатора, в учреждении выстроена оптимальная маршрутизация: теперь за одно посещение поликлиники дети смогут получить консультацию педиатра, сдать назначенные врачом анализы, пройти полный комплекс обследований, необходимых для точной постановки диагноза и назначения эффективной терапии.

"Уверен, здесь будет комфортно и маленьким пациентам с родителями, и персоналу. Дальнейшее развитие инфраструктуры здравоохранения, рост кадрового потенциала отрасли, поддержка медиков - наши приоритеты", - подчеркнул Паслер.