Пограничникам грозит до 10 лет лишения свободы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) Украины задержали пять пограничников на границе с Польшей. Их подозревают в незаконном содействии выезду за рубеж 80 мужчин, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

"Работники ГБР разоблачили схему незаконной переправки военнообязанных мужчин через госграницу Украины. Военнослужащие одного из пограничных отрядов Западного регионального управления Госпогранслужбы в пункте пропуска на границе с Польшей умышленно нарушали правила проверки документов: не сверяли данные в базах, не вносили сведения о пересечении границы и фактически давали "зеленый свет" тем, кто не имел права выезда", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что, "таким образом пограничники обеспечили незаконный выезд по меньшей мере 80 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет". Задержанных обвиняют по статьям "Нарушение правил несения пограничной службы" и "Незаконная переправка лиц через госграницу Украины". Пограничникам грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, правоохранители устанавливают источники происхождения активов одного из командиров пограничников - квартир, дома, земельного участка, дорогих машин и так далее.

В ведомстве также сообщили, что только в этом году работники ГБР начали 141 уголовное производство по статье об организации незаконной переправки лиц через границу. 73 обвинительных акта уже направлены в суд.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей, а сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу. Украинские СМИ систематически сообщают о выявлении каналов незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста, тем не менее попытки нелегально выехать из страны приобретают все более массовый характер.