В связи с вероятным падением видимости в регионе объявлен желтый погодный уровень

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Синоптики предупреждают о возможном образовании тумана предстоящей ночью в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период с 23:00 мск до 08:00 мск субботы, 6 сентября, местами ожидается туман", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в связи с возможным падением видимости в столичном регионе объявлен желтый погодный уровень. Являясь средним в колористической шкале предупреждений, он символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия.

Что же касается прогноза, то по последним данным метеорологов предстоящей ночью в столице и по области ожидается переменная облачность без осадков, а столбики термометров покажут плюс 8-10 градусов в Москве, в центре мегаполиса - до плюс 14 градусов. Днем на фоне северо-восточного ветра со скоростью 3-8 м/с воздух должен прогреться до плюс 23 градусов. Аналогичный характер погоды метеорологи пока прогнозируют и на воскресенье.