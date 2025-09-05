Ему было 83 года

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Диктор Радио Бурятии Батор Цыбенов, обучавшийся у диктора СССР Юрия Левитана, умер на 84-м году жизни. Об этом сообщили на сайте Министерства культуры Республики Бурятия.

"На 84-м году ушел из жизни легендарный диктор Радио Бурятии Батор Цыденович Цыбенов. Батор Цыденович родился в 1942 году и стал одним из ярчайших представителей в своей профессии. Он обучался у выдающегося диктора СССР Юрия Борисовича Левитана во Всесоюзном институте повышения квалификации работников радио и телевидения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Цыбенов озвучил и дублировал на бурятский язык более ста советских и российских художественных фильмов, а также ленты бурятских кинематографистов. За высокий профессионализм и преданное служение делу он был награжден высокими государственными наградами - медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, званиями "Заслуженный артист Российской Федерации", "Заслуженный артист Бурятской АССР", "Народный артист Республики Бурятия".

Юрий Левитан (1914-1983) - диктор Всесоюзного радио и Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию (1931-1983), народный артист Советского Союза (1980). В годы Великой Отечественной войны читал по радио сводки Совинформбюро, приказы Верховного Главнокомандующего и другие сообщения.