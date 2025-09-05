Регион восстановит 10 участков дорог и 7 автобусных остановок

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края помогут подшефному городу Дебальцево Донецкой Народной Республики с восстановлением 10 участков дорог и автобусных остановок. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель председателя правительства региона Сергей Абрамов на Восточном экономическом форуме.

"В прошлом году наш регион помог восстановить более 20 объектов. В их числе бассейн физкультурно-спортивного комплекса "Локомотив", две школы, шахта лифта в здании главного корпуса центральной городской больницы. Обновили 5 участков улично-дорожной сети. В этом году будет восстановлено еще 10 участков и 7 автобусных остановок", - сказал Абрамов.

Также регион помогает с подготовкой города к зиме. Была оказана и помощь с подготовкой детей к новому учебному году - регион передал учебники, художественную литературу, рюкзаки, канцелярские принадлежности.

Хабаровский край взял шефство над Дебальцево с 2022 года. Осенью прошлого года между правительством региона и администрацией города было заключено соглашение о взаимодействии в сферах социально-экономической деятельности, расширении двусторонних связей в торгово-экономической, научно-технической и культурной деятельности.

Для восстановления экономики и привлечения инвестиций правительством Хабаровского края разработан мастер-план социально-экономического развития Дебальцево, который в числе прочего включает мероприятия по строительству новых заводов - асфальтобетонного, металлургического и по производству резиновых изделий.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.