Мероприятие пройдет с 5 по 14 сентября

ВЛАДИМИР, 5 сентября. /ТАСС/. Всероссийский детский туристский слет "Больше, чем путешествие" пройдет во Владимирской области с 5 по 14 сентября. Мероприятие соберет 800 участников из регионов России, сообщили в пресс-службе Движения первых.

"Сегодня стартует первый этап Всероссийского детского туристского слета "Больше, чем путешествие", в который отправились пять первых команд турклубов из Омской и Вологодской областей, Санкт-Петербурга, Крыма и Кузбасса. Их ждет настоящее приключение - за шесть дней преодолеть более 100 км по живописным маршрутам Владимирской земли. Это больше, чем просто поход - это погружение в историю, преодоление природных преград, отличная школа командной работы и проверка своих сил", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правления Движения первых Ксению Янову.

Участниками слета станут 800 человек, среди которых - победители Всероссийского конкурса "Открывай страну" от Движения первых, представители туристских клубов и организаций, а также начинающие любители походов. Детей ожидает просветительская программа, серия спортивных испытаний и упражнений. "Кроме этого, юные туристы погрузятся в традиции, самобытность и современные проявления культуры региона через знакомство с локальными обычаями, ремеслами, музыкой, искусством и историей на увлекательных мастер-классах", - пояснили в пресс-службе.

Завершит слет финал Всероссийских походных игр, в ходе которого участники применят все полученные знания и опыт. "В формате большого квеста с заданиями по шести походным ролям ребята в командах будут проходить маршруты с препятствиями. Перед юными путешественниками предстанут четыре зоны прохождения маршрутов: "Зима", "Весна", "Лето" и "Осень". Каждая из них будет обладать уникальными усложнениями и препятствиями для выполнения заданий, соответствующими сезонам года", - сообщили в пресс-службе.

Программа "Больше, чем путешествие" входит в экосистему Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Программа действует при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", Российского общества "Знание", президентской платформы "Россия - страна возможностей", Минобрнауки, Минкультуры, Минпросвещения, Минэкономразвития и Россотрудничества.