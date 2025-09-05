Яровая призвала провести анализ продуктов питания и их влияния на здоровье детей

Вице-спикер Госдумы считает, что это требуется для определения причин, почему некоторые из них начали оказывать негативное влияние на здоровье

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала провести глубокий анализ продуктов питания, чтобы определить, почему некоторые из них начали оказывать негативное влияние на здоровье детей.

"Что изменилось в хлебобулочных изделиях? Почему теперь их нельзя? Почему сейчас вышла на первый план проблема ожирения и диабета у детей? Нужно работать над качеством этих продуктов. Нам нужно уйти от модных заветренных трендов в более глубокое понимание, что произошло с качеством продуктов питания и почему сегодня они стали давать такое воздействие на здоровье детей", - сказала депутат в ходе сессии "Здоровый Дальний Восток: питание, среда, качество жизни" на ВЭФ.

Яровая обратила внимание, что сбережение здоровья детей является стратегией государства, работа по которой ведется системно. В частности, для решения проблемы с заболеваниями органов пищеварения у детей вице-спикер ГД разработала закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников. "В нем мы реализовали подходы, которые позволили нам формировать меню, которое обеспечивало бы здоровое развитие ребенка в связи с его возрастной группой и его особенностями. Мы дали право родителям сообщать в школу нюансы, связанные со здоровьем ребенка, которые бы позволяли учитывать это при формировании того самого меню", - напомнила она.

Парламентарий отметила, что вопросы детского здоровья в стране решаются комплексно, в том числе на уровне Госдумы. Она указала, что в палате парламента запретили продажу несовершеннолетним вейпов и энергетиков, "потому что то, что откровенно вредно для ребенка, должно быть запрещено и находиться в зоне высокой ответственности". "Но нам нужно серьезно разобраться с тем, что на торговых полках, по какой цене и какого качества, и расширить горизонт производства на Дальнем Востоке", - добавила вице-спикер.

Яровая также поделилась, что вместе с Министерством по развитию Дальнего Востока и заместителем председателя правительства РФ - полномочным представителем президента в ДФО Юрием Трутневым работает над региональной системой производства продуктов питания на Дальнем Востоке и обеспечением школ за счет местных производителей. По словам депутата, это придаст уверенности в "репутационности" производителей, а также положительно скажется на качестве товаров и приведет к снижению цен.

Восточный экономический форум

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.