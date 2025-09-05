По словам детского омбудсмена, ребенка ждет продолжительная и многоэтапная реабилитация

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова содействовала в возвращении на родину 16-летней россиянки, пострадавшей в ДТП с автобусом в Египте.

Как сообщила в Telegram-канале детский омбудсмен, к ней обратилась мама пострадавшей 14 августа в ДТП девочки. Лечение ребенок проходил в госпитале города Аль в провинции Синай. Семья хотела, чтобы дальнейшую медицинскую помощь ему оказывали в России.

"Спасибо Министерству здравоохранения РФ, Федеральному центру медицины катастроф ФГБУ "НМХЦ им. Н. И. Пирогова", Департаменту здравоохранения города Москвы. Специалисты изучили заключения египетских коллег и пришли к выводу, что состояние ребенка позволяет перевезти его на Родину. Совместными усилиями удалось оперативно решить вопрос с госпитализацией и транспортировкой", - написала Львова-Белова.

По ее словам, впереди у девочки продолжительное и многоэтапное лечение, которое она пройдет в Москве, в научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии - клинике доктора Рошаля.