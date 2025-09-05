В Севастополь по целевым договорам в 2025 году привлекли почти 100 медиков

В 2025 году выпуск по целевым договорам по программам специалитета составил 42 человека, ординатуры - 26 человек, среднего профессионального образования - 21 человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Почти 100 человек в 2025 году завершили обучение по целевым договорам в специалитете, ординатуре и системе среднего профобразования, а значит уже трудоустроены или будут привлечены в ближайшее время для работы в системе здравоохранения Севастополя, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

Ранее первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко отмечал дефицит медицинских кадров в Севастополе, особенно в скорой помощи. Чтобы обеспечить потребность населения, по его данным, медиков сейчас хватает, однако нужно увеличить квоты на целевое обучение и усилить другие меры для привлечения специалистов.

"Дефицит медицинских кадров - наследие украинского периода, и за годы после воссоединения с Россией ситуацию уже удалось частично решить. В городе уже реализуется ряд мер, которые помогают привлекать медиков. В частности, речь идет об обучении по целевым договорам: бюджет оплачивает обучение в вузе или медколледже, а после выпуска молодой специалист должен определенное время отработать в нашей системе здравоохранения. Выпускники приходят в наши больницы ежегодно, только в этом году выпуск целевиков составил по программам специалитета 42 человека, по программам ординатуры - 26 человек, по программам среднего профессионального образования - 21 человек", - рассказали в пресс-службе.

Обучение целевиков для Севастополя идет в вузах разных регионов России, в том числе в ведущих столичных университетах. Подготовку ведет и Севастопольский госуниверситет: с 2023 года реализуется программа специалитета "Лечебное дело", по которой для региона будут подготовлены 250 врачей.

В сотрудничестве с Крымский федеральным университетом в октябре 2023 года открыта базовая кафедра многопрофильной клинической подготовки, где обучаются ординаторы по специальностям: "Акушерство и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Инфекционные болезни", "Неврология", "Рентгенология", "Хирургия", а с 2025 года добавлена специальность "Онкология" - все эти направления остро востребованы в Севастополе. За три года обучение завершили и остались работать в городе 22 врача, сейчас еще по шесть человек обучаются на первом и втором курсах ординатуры.

Другие меры

Кроме того, в 2021 году введены единовременные выплаты медицинским работникам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации: врачам - 1 млн рублей, фельдшерам - 500 тыс. рублей.

А совсем недавно, летом 2025 года, введена дополнительная выплата водителям бригад скорой медицинской помощи: с 1 июля она составляет 5 тыс. рублей, с 1 июля 2026 года вырастет до 10 тыс. рублей. В августе утвержден порядок предоставления служебного жилья работникам здравоохранения наиболее востребованных специальностей: эти квартиры будут выделяться из специального фонда, а сделать это позволят условия комплексной застройки новых микрорайонов, где часть жилья будет передаваться в пользу города.

"Разработан ряд проектов постановлений правительства Севастополя, которые и в будущем будут способствовать привлечению и закреплению медицинских кадров. Речь идет о компенсации найма жилья медицинским работникам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации, о целевом обучении в Севастопольском медицинском колледже имени Жени Дерюгиной за счет средств бюджета города Севастополя, о предоставлении компенсационных выплат медикам, трудоустроившимся в ФАПы. А также планируются выплаты за привлечение медицинских работников в медучреждния города - фактически акция "приведи друга", - добавили в пресс-службе губернатора.