В церемонии открытия участвовали депутат Госдумы Елена Цунаева, депутат Новгородской областной Думы Максим Бомбин, секретарь местного отделения "Единой России", глава Новгородского округа Александр Дементьев и местные жители

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 сентября. /ТАСС/. Первый в Новгородской области мемориал участникам специальной военной операции (СВО) открыли в деревне Божонка. В центре композиции свеча, как символ неугасаемой памяти, рядом с ней разлетаются журавли, как символ павших солдат, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

"В деревне Божонка состоялось открытие первого на территории Новгородской области мемориала участникам специальной военной операции. В центре композиции свеча, как символ неугасаемой памяти, рядом с ней разлетаются журавли, как символ павших солдат. В церемонии открытия приняли участие депутат Госдумы Елена Цунаева, депутат Новгородской областной Думы Максим Бомбин, секретарь местного отделения "Единой России", глава Новгородского округа Александр Дементьев и местные жители", - отмечается в сообщении.

По словам Дементьева, в начале мая местными жителями была предложена инициатива установить памятный знак в деревне Божонка о памяти военнослужащих земляков, погибших при исполнении боевых задач в зоне СВО. Инициатива была поддержана Домом культуры, школой и жителями Божонки, Новоселиц и других близлежащих деревень.