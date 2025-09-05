Синоптики заявили, что погода в Москве позволит увидеть полное лунное затмение

В Гидрометцентре РФ сообщили, что согласно последним данным в воскресенье воздух в столице должен прогреться до 23 градусов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Погодные условия должны позволить москвичам и жителям Подмосковья увидеть полное лунное затмение, которое произойдет вечером в воскресенье, 7 сентября. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"У нас будет господствовать антициклон, серьезной облачности не ожидается, потому условия видимости астрономического явления пока прогнозируются благоприятными", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что согласно последним данным в воскресенье воздух в столице должен прогреться до 23 градусов, по области - до 24 градусов выше нуля, при этом осадков не прогнозируется.

Ранее в беседе с ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман назвала грядущее полное лунное затмение редким событием как для москвичей, так и для россиян в целом, так как последний раз подобное явление наблюдалось семь лет назад, в июле 2018 года. В следующий же раз полное лунное затмение состоится 3 марта будущего года, однако будет доступно для наблюдения только в восточной части страны.

Как ожидается, затмение будет наблюдаться в воскресенье с 18:28 до 23:55 мск, при этом его теневая фаза, во время которой Луна полностью погрузится в тень Земли, составит 1 час 22 минуты и продолжится с 20:31 мск до 21:53 мск. Наибольшую фазу затмения (1,368) можно будет наблюдать в 21:12 мск в любой точке страны, а также в других уголках планеты, где Луна будет находиться над горизонтом.