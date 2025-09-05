На закупку потратили 3,1 млн рублей

ТОМСК, 5 сентября. /ТАСС/. Томская клиническая психиатрическая больница закупила в 2025 году 20 тыс. пачек сигарет на 3,1 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок.

Согласно данным сайта, в 2025 году было проведено две закупки на поставку 50 тыс. пачек сигарет в сумме. В первой закупке на 20 тыс. пачек сумма контракта составила 3, 1 млн рублей. Вторая закупка на 30 тыс. пачек, которую провели позже, не состоялась, так как никто не заявился на аукцион.

Психиатрическая больница Томска - это крупное специализированное лечебное учреждение, работающее с 1899 года. В структуре больницы функционируют более 30 подразделений: лечебно-диагностическая служба, круглосуточный и дневной стационары, амбулаторно-поликлиническая служба, вспомогательные отделения и службы, хозрасчетные подразделения.