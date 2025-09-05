На Украине мужчина-прокурор ушел в декрет, чтобы избежать увольнения

После участия мужчины в украинском шоу "Супермама" стало известно об его скрытых доходах

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Заместитель руководителя Специализированной экологической прокуратуры Киева Александр Малеев ушел в декретный отпуск после участия в украинском шоу "Супермама", где стало известно о состоянии прокурора, которое он намеренно не внес в декларацию о доходах. Об этом сообщило издание "Следствие. Инфо".

Как отмечает издание, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины взялось за проверку киевского прокурора после того, как его бывшая и нынешняя жены в украинской программе "Супермама" рассказали о дорогом имуществе Малеева. Оказалось, что некоторые данные о своем состоянии прокурор не указывал в декларации.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров Украины за это подала мужчину на увольнение, а офис генпрокурора издал соответствующий указ. Однако на следующий же день Малеев взял декретный отпуск по уходу за ребенком до сентября 2026 года, что теперь не позволит его уволить до официального выхода на работу.

Как отмечает "Следствие. Инфо" в течение года Малеев также будет получать выплаты в связи с декретным отпуском.