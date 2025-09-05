Также военный суд установил Дмитрию Скопину запрет на два года администрировать сайты

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к трем годам лишения свободы доцента кафедры биомедицинской инженерии Юго-западного государственного университета (ЮЗГУ) Дмитрия Скопина (внесен в перечень террористов в РФ), признав его виновным в оправдании в интернете вторжения и действий военнослужащих ВСУ на территории Курской области. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, ученый изобретатель признал вину и раскаялся в содеянном.

"Приговорить Скопина Дмитрия Евгеньевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете), к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Взять под стражу в зале суда", - говорится в приговоре судьи.

Также военный суд установил 52-летнему курскому ученому запрет на два года администрировать сайты и постановил уничтожить изъятую у него sim-карту, взыскать в доход государства мобильный телефон, ставший вещественным доказательством по уголовному делу.

Судебный процесс по делу ученого проходил по видеосвязи из здания Курского гарнизонного военного суда. В ходе прений сторон прокурор попросила назначить подсудимому 3,5 года в колонии общего режима с запретом администрировать интернет-сайты на три года. "Скопин публично оправдывал вторжение украинских боевиков, связанное с проведением боевых действий и захватом территории в Курской области", - отметила в ходе рассмотрения уголовного дела прокурор.

Во время предварительного следствия кандидату технических наук Скопину была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установила, что на момент совершения преступления фигурант осознавал свои действия и может нести за них ответственность. В суде установлено, что 12 августа 2024 года в одном из Telegram-каналов Скопин оправдал вторжение и действия боевиков ВСУ в Суджанский район Курской области. Правоохранители установили подозреваемого, а 16 августа задержали ученого, которому суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Скопин добровольно выдал силовикам свой мобильный телефон, пароль для входа и написал явку с повинной.

Санкция вмененной изобретателю из Курска статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Изобретение без аналогов

Адвокат подсудимого в свою очередь попросил во время рассмотрения дела назначить его подзащитному штраф, оставив размер наказания "на усмотрение суда".

Сам подсудимый заявил, что корыстной цели не преследовал, вину признает в полном объеме и раскаивается в содеянном, попросив прощения у участников специальной военной операции (СВО) за свои слова. "Мне очень стыдно за те сообщения, что я оставил. Я признаю, что я разместил их, но осуждаю себя за тот глупый поступок, который я совершил", - сказал он.

По словам ученого, "полностью пересмотревшего позицию", в настоящее время он поддерживает СВО и свою страну, так как "на тот момент еще не осознавал, что убийства происходят на нашей стороне, думал, что Украина проигрывает". Оправдывающие терроризм сообщения Скопин решил оставить, потому что, как он сам заявил в своем выступлении, был уверен, "что это украинский чат, где было много украинских пользователей".

Как следует из показаний осужденного, один из двух комментариев он оставил жительнице Суджи в ответ на ее сообщение на украинском языке, так как "хотел ее поддержать".

"Тогда я не разделял решения о проведении СВО, имея антивоенную позицию, а убийство - это очень плохо", - сказал подсудимый, подчеркнув, что проживает с своим 82-летним отцом-инвалидом и ухаживает за ним, а его брат живет в Белгородской области. "У меня сейчас [должно получить патент] изобретение, не имеющее аналогов, которое предотвращает в помещении утечки природного газа", - сказал Скопин. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляции.